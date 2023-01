Schade door natuurrampen kwam vorig jaar uit op ruim 250 miljard euro

De schade als gevolg van overstromingen, orkanen en andere weersextremen bedroeg in het afgelopen jaar zo'n 250 miljard euro. Dat berekende Munich Re, de grootste herverzekeraar ter wereld. De schade is ongeveer even groot als het gemiddelde van de laatste vijf jaar en is kleiner dan de 300 miljard euro van 2021.

De orkaan Ian, die in september de Amerikaanse staat Florida teisterde, was de natuurramp die in het afgelopen jaar de meeste financiële schade veroorzaakte. De totale kosten liepen daarbij op tot 100 miljard dollar (93 miljard euro). Ook vielen er meer dan honderd doden.

Pakistan kreeg te maken met overstromingen, die werden veroorzaakt door een grote hoeveelheid regen en smeltende gletsjers. Die leidden tot zeventienhonderd doden en 14 miljard euro schade. Ook in Australië waren overstromingen als gevolg van hevige regenval. Europa kampte door weinig regenval en hoge temperaturen in de zomer juist met droogte.

De rampen maakten van 2022 een van de jaren met de meeste schade door natuurrampen. Volgens Munich Re, een bedrijf waarbij verzekeraars zelf een verzekering afsluiten, leidt de opwarming van de aarde tot meer risico op natuurrampen.

"We kunnen geen van de rampen direct toeschrijven aan klimaatverandering", zegt klimaatwetenschapper Ernst Rauch van Munich Re. "Maar het vergroot wel de kans op weersextremen."

Aanbevolen artikelen