Inflatie in Oekraïne stijgt naar ruim 26 procent door Russische invasie

Prijzen van goederen en diensten in Oekraïne zijn in het afgelopen jaar gemiddeld 26,6 procent gestegen, meldt het nationale statistiekbureau dinsdag. De oorzaak daarvan zijn vooral de logistieke problemen die zijn ontstaan doordat Rusland het land binnenviel op 24 februari.

De cijfers vielen nog mee; er was namelijk gerekend op een inflatie van zo'n 30 procent.

Inmiddels gaan de prijzen in het land minder snel omhoog. Vergeleken met de maand november was het leven in december 0,8 procent duurder.