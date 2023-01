Coinbase is het volgende cryptoplatform dat veel banen schrapt

Bij beursplatform voor digitale munten Coinbase gaan bijna duizend banen verloren, meldt medeoprichter en topman Brian Armstrong dinsdag. De bezuinigingen zijn het gevolg van verslechterde omstandigheden in de cryptosector.

Het schrappen van 950 banen is onderdeel van een groter bezuinigingsplan: het Amerikaanse bedrijf wil zijn kosten met 25 procent terugdringen. Het is de tweede ontslagronde bij Coinbase in korte tijd. In juni vorig jaar kondigde het cryptoplatform ook al een ontslagronde aan.