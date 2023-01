Nederlandse industrie voor het eerst in anderhalf jaar gekrompen

De helft van alle branches in de industrie produceerde in november minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het is voor het eerst in ruim anderhalf jaar dat de industrie in Nederland is gekrompen.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in november 0,2 procent lager dan in dezelfde maand in 2021, meldt statistiekbureau CBS dinsdag.

De productie in de chemische industrie daalde het hardst. Dat was voornamelijk te wijten aan de hoge inflatie. Door de hoge kosten is er minder vraag naar producten. Daarbij hebben ook industriebedrijven te maken met hogere energiekosten.

Niet in alle branches van de industrie was volgens het CBS sprake van minder productie. Bedrijven die machines maken, installeren of repareren groeiden ook in november nog hard.

Hoewel de industrie een krimp liet zien, nam het vertrouwen onder ondernemers in de industrie in december juist verder toe. Ondernemers zijn positief over de economie in de komende maanden.

Aanbevolen artikelen