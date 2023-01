Eten en drinken wordt de komende maanden nog duurder

We gaan de komende maanden nog meer betalen voor vlees, zuivel, graanproducten, olie en groente. Maar ook de prijzen van bijvoorbeeld verzorgingsproducten, pennen, schoonmaakmiddelen en pannen zullen verder stijgen. Datzelfde geldt voor een glas wijn en een diner in de horeca, zeggen verschillende economen en brancheverenigingen tegen NU.nl.

De inflatie was in het afgelopen jaar torenhoog. De prijzen stegen met maar liefst 10 procent ten opzichte van 2021. Het scheelde niet veel of een record uit de jaren zeventig was gebroken.

Volgens Rabobank-econoom Hugo Erken was vooral energie in het afgelopen jaar de grote boosdoener. "Wij verwachten dat de inflatie dit jaar uitkomt op 4,6 procent, maar energie zal daar een minder negatief effect op hebben. De voedselprijzen zullen met zo'n 11 procent omhooggaan. Voedselproducten en supermarkten voeren momenteel dan ook scherpe onderhandelingen."

Erken verwijst verder naar de stijging van de kerninflatie, waarin de voedsel- en energieprijzen niet worden meegerekend. "We zien dat de lonen stijgen, dus dat zorgt voor extra druk op de kosten van ondernemers. Zij zullen dat weer doorberekenen aan de klant."

'Loonkosten zullen verder stijgen'

ING Research gaat uit van een inflatie van tussen de 4 en 5 procent. "Over het algemeen kunnen we stellen dat de hoge prijsstijgingen nog niet voorbij zijn", zegt econoom Marcel Klok van ING. "Zo zijn er nog veel producten waarvan de kosten nog niet zijn doorberekend aan de consument. Daar komt bij dat de loonkosten verder stijgen."

Hij gaat ervan uit dat voeding de komenden maanden duurder wordt. "Dat heeft onder meer te maken met de hoge prijzen van grondstoffen. Granen en olie zijn flink duurder geworden door de oorlog in Oekraïne. De stijging van de voedselprijzen zal dit jaar een belangrijkere component zijn."

Bakkers gaan prijzen verder verhogen

Arend Kisteman, de voorzitter van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV), laat weten dat er een flinke prijsstijging zit aan te komen. "Het is de vraag wat de tarweprijzen gaan doen, maar momenteel liggen die nog steeds op een hoog niveau. Daar komt bij dat bakkers te maken hebben met hoge energieprijzen en stijgende loonkosten. Die zullen ze doorberekenen aan de klant."

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) benadrukt dat de zorgen onder horecaondernemers toenemen. Op dit moment krijgt de branche te maken met veel tegenslagen, zoals de torenhoge inflatie, grote personeelstekorten en een laag consumentenvertrouwen, waardoor mensen minder geld uitgeven.

"Verder hebben veel ondernemers hoge coronaschulden die moeten worden afgelost, terwijl ze nog niet zijn hersteld van de coronaperiode. In het afgelopen jaar zijn alle prijzen, zowel voor particulieren als voor ondernemers, gestegen. We snappen dat andere bedrijven in de keten hun prijzen aanpassen, maar voor horecaondernemers die proberen op te krabbelen na corona zijn alle uitdagingen - inclusief de grote prijsstijgingen - enorm ongelukkig", zegt een woordvoerder.

Het is voor ondernemers niet of nauwelijks mogelijk de kostenstijgingen door te berekenen aan de consument, omdat die dan wegblijven uit de horeca, legt KHN uit. "Het is dan ook noodzakelijk dat het kabinet ondernemers financieel tegemoetkomt, waardoor ondernemen in de horeca mogelijk blijft."

