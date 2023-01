Overstaprecord: zorgverzekering massaal ingeruild vanwege wegvallende korting

Bijna 1,4 miljoen Nederlanders stapten voor de jaarwisseling over op een andere zorgverzekering. Dat komt neer op 8 procent van de bevolking en daarmee waren er meer overstappers dan ooit. Vanwege de snel stijgende zorgpremies en de wegvallende collectiviteitskorting probeerden consumenten vaker kosten te besparen via een overstap.

In de afgelopen jaren stapte doorgaans 6 à 7 procent van de Nederlanders over. Maar de 8 procent is een record. Niet eerder sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 zijn relatief zoveel Nederlanders overgestapt.

Het percentage overstappers is nog niet definitief. De meeste consumenten kiezen voor de jaarwisseling een nieuwe zorgverzekering. Maar er is ook een groep die in december de verzekering opzegt en voor eind januari nog een nieuwe polis kiest.

Zorgverzekeraars Nederland verwacht daarom dat het overstappercentage nog oploopt naar tussen de 8,1 en 8,5 procent.

De massale overstap heeft meerdere oorzaken. Zo zagen Nederlandse huishoudens door de stijgende prijzen van energie en boodschappen het leven gauw duurder worden. Tegelijkertijd stegen de zorgpremies met zo’n 10 euro per maand. Door op een iets goedkopere zorgverzekering over te stappen, konden ze mogelijk die prijsstijging tenietdoen.

Korting basisverzekering via werkgever vervalt

Maar dit jaar verviel ook de collectiviteitskorting. Zo'n 60 procent van de Nederlanders had vorig jaar een zorgverzekering via de werkgever of bijvoorbeeld een sportvereniging en kreeg daarbij tot 5 procent korting op de basispremie. Deze korting is dit jaar afgeschaft, omdat die werd opgebracht met hogere premies voor andere verzekerden.

Hiermee zagen miljoenen Nederlanders door de wegvallende korting de premie nóg iets harder stijgen en werd overstappen ook voor hen aantrekkelijker.

Overstappercentage zorgverzekering naar hoogtepunt

