Consumenten bezuinigen op uitgaven aan eten en drinken in november

Nederlandse huishoudens hebben afgelopen november bijna 3 procent meer besteed dan een jaar eerder. Maar op uitgaven aan eten en meubels hebben ze juist bezuinigd.

De consumptiecijfers van statistiekbureau CBS zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Mogelijk kochten Nederlanders dus minder eten en drinken, maar gaven ze er door de gestegen prijzen wel meer geld aan uit. De inflatie was in november nog 9,9 procent.

In totaal besteedden consumenten in die maand 2,7 procent meer dan in november 2021. Volgens het CBS gaven ze in november 2022 met name meer uit aan diensten, zoals telefoonabonnementen, verzekeringen, een kappersbezoek of een bezoek aan een voetbalwedstrijd. Daarbij speelt mee dat er een jaar eerder nog coronamaatregelen golden.