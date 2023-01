Historische inflatie in 2022: prijzen stegen hardst in bijna 50 jaar

Vorig jaar stegen de prijzen met maar liefst 10 procent ten opzichte van 2021. De inflatie was daarmee het hoogst sinds tijden. Het scheelde niet veel of een record uit de jaren zeventig was gebroken. Vooral energie en voedingsmiddelen werden veel duurder.

In de afgelopen decennia was de inflatie zelden zo hoog. Alleen in 1975 was het percentage met 10,2 procent nog hoger, meldt statistiekbureau CBS.

De grootste prijsstijgingen waren te zien bij kosten voor energie, die maar liefst 114 procent hoger waren dan in 2021. Prijzen voor gas en elektriciteit gingen hard omhoog door de oorlog in Oekraïne.

Ook voedingsmiddelen werden veel duurder in 2022. Prijzen stegen met 10,2 procent, vooral door duurder vlees, zuivel, graanproducten en groente.

Benzine en diesel stegen met ruim 18 procent ook hard in prijs ten opzichte van 2021. Gemiddeld kostte een liter benzine afgelopen jaar 2,07 euro, ten opzichte van 1,82 euro een jaar eerder. Bij diesel steeg de gemiddelde prijs van 1,46 euro naar 1,96 euro.

