Voor horeca was 2022 nog steeds geen jubeljaar vanwege personeelstekort

De omzet van foodservicebedrijven is afgelopen jaar met ruim 40 procent gestegen tot ruim 19 miljard euro. Dat meldt het FoodService Instituut Nederland (FSIN) dinsdag. Voor ondernemers in de horeca, catering en fastservice was het desondanks geen jubeljaar

De foodservicesector zag de omzet ondanks de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van vorig jaar bijna herstellen naar het niveau van voor de crisis. Supermarkten en speciaalzaken noteerden een groei van 2,5 miljard euro.

Consumenten keerden in 2022 massaal terug naar de horeca, nadat de laatste coronabeperkingen waren opgeheven. Ze hadden in coronatijd vooral het gevoel van 'er even uit zijn' te hebben gemist. De omzet van de foodservicesector is dan ook nog niet helemaal terug op het niveau van vóór de coronacrisis.

Voor ondernemers in de horeca, catering en fastservice was het daardoor nog geen jubeljaar. "Hoewel de omzetten snel herstelden, kampte de sector met een groot personeelstekort", zegt directeur Inga Blokker van Foodservice Instituut Nederland (FSIN). "Veel zaken moesten zelfs één of meerdere dagen per week hun deuren sluiten. De totale omzet van de sector had dus nog zeker 5 tot 10 procent hoger kunnen uitvallen."

De totale uitgaven aan eten en drinken kwamen afgelopen jaar uit op 66,3 miljard euro. Ongeveer 29 procent kwam voor rekening van onder meer de horeca en catering. De rest werd verkocht door supermarkten, speciaalzaken en nieuwe vormen zoals bezorging en gemakswinkels.

