Aantal reizigers op Schiphol verdubbeld, maar precoronaniveau is nog ver weg

Schiphol verwerkte vorig jaar 52,5 miljoen reizigers. Dat is ruim het dubbele van een jaar eerder, toen de luchthaven nog deels te maken had met een lockdown. Toch ligt het reizigersaantal nog steeds lager dan in 2019, het laatste jaar voordat de coronacrisis uitbrak. Ook Eindhoven Airport is nog niet terug op het precoronaniveau, terwijl Rotterdam The Hague Airport wel meer reizigers ontving dan drie jaar terug.

Via Schiphol reisden in 2019 nog 71,7 miljoen reizigers, ongeveer een kwart meer dan in 2022. Toch zag de luchthaven het herstel van de coronapandemie naar eigen zeggen vorig jaar doorzetten.

Naast het aantal reizigers nam ook het aantal vluchten op Schiphol toe, met 49 procent tot bijna 400.000. Ook dat is minder dan voor corona. Toen noteerde de luchthaven bijna een half miljoen vluchten.

Schiphol moest afgelopen jaar een maximum instellen voor het aantal reizigers per dag vanwege een tekort aan beveiligers op de luchthaven. Door dat tekort ontstonden in de zomermaanden lange rijen bij de beveiliging, waardoor sommige reizigers hun vlucht misten. Om het personeelstekort op te lossen, is Schiphol een wervingscampagne gestart.

Eindhoven Airport, dat tot hetzelfde bedrijf als Schiphol behoort, ontving vorig jaar 6,3 miljoen reizigers. Dat was ook een ruime verdubbeling van de 2,7 miljoen reizigers van een jaar eerder.

Ruim 2,1 miljoen reizigers vlogen van of naar Rotterdam The Hague Airport. Dat was 180 procent meer dan een jaar eerder en een fractie meer dan in 2019.

