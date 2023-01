Deze mensen kiezen voor de nachtdienst: 'Ik vind de nacht magisch'

Zo'n 1,3 miljoen Nederlanders werken in de nacht. Een deel van hen kiest hier zelf voor . Het gaat om mannen, vrouwen, jong en oud. We vroegen een aantal lezers die in de nacht werken waarom zij dat graag doen.

Remco, verpleegkundige

"Ik werk graag nachtdiensten. De voornaamste reden is voor mij dat ik meer tijd voor patiënten heb. Zo is er bijvoorbeeld meer tijd beschikbaar voor angstige patiënten die niet kunnen slapen vanwege het piekeren over hun diagnose of behandeling. Het is mooi om ze dan een luisterend oor te kunnen bieden en zo wat geruststelling te geven."

"Daarnaast versterkt het de band met collega's omdat je in een kleine groep complexe situaties moet oplossen. Tevens is het een fijne afwisseling op andere hectische diensten, want het is vaak rustiger op het werk. De bijkomende toeslagen maken het financieel net iets aangenamer."

"Nadelen zijn er ook helaas. Sociaal gezien mis je toch weekenden met familie en vrienden, ook wanneer er een gezin in het spel is. Ik slaap overdag en dat kan soms ingewikkeld zijn als mensen bezig zijn met verbouwen, of als er op straat veel onrust is. Ook is mijn ritme flink ontregeld."

Ik heb zo meer tijd met mijn kinderen.

Jerry, vrachtwagenchauffeur

Liz, fotograaf in clubs en discotheken

"Ik werk voor een groot deel 's avonds. Ik vind dat heel leuk, omdat je op de leukste feestjes komt en altijd veel gezellige mensen mag ontmoeten. Er gebeurt van alles en dat maakt het mogelijk om spontane momenten vast te leggen met de camera. Het nadeel is dat het fotograferen zelf in het weekend 's nachts is, maar de foto's selecteren en bewerken doe ik vaak overdag."

"Daarom is mijn ritme vaak van slag. Het komt dan wel eens voor dat ik 's nachts aan het bewerken ben, omdat ik niet kan slapen. Gelukkig heb ik de vrijheid om dit zo te kunnen doen."

"Ik werk in de avond en de nacht. De belangrijkste reden is dat ik dat lekkerder vind dan overdag, maar het heeft meer voordelen. Sowieso verdien ik 's nachts meer geld, omdat je dan veel toeslagen krijgt."

"Wat voor mij ook echt een voordeel is, is dat ik de kinderen van school kan halen en daardoor ook meer tijd met hen heb dan iemand die overdag werkt. Ook afspraken, zoals naar de tandarts gaan, kan ik makkelijk buiten werktijd plannen. En mooi meegenomen: ik vind de nacht magisch."

In de nacht krijg ik de bizarste verhalen te horen, maar ook de spanning vind ik verslavend.

Bert, nachtreceptionist in een ziekenhuis

"Ik ben zo'n 26 jaar geleden begonnen met het werken in de nacht. Het grootste voordeel, behalve de regelmaat, is dat mijn vrouw 's morgens als ik thuiskom naar haar werk gaat en ik dan wakker blijf om de opvoeding van onze kinderen van haar over te nemen. We hebben zelden tot nooit gebruik hoeven maken van een oppas. En het salaris is natuurlijk ook heerlijk. Ik denk dat mijn gemiddelde toeslag zo'n 45 procent bedraagt."

"Verder vind ik het contact met de patiënten en het publiek dat 's nachts het ziekenhuis bezoekt geweldig. In de nacht krijg ik de bizarste verhalen te horen, maar ook de spanning vind ik verslavend."

"Het zou ten koste van mijn gezondheid gaan, lees ik vaak. Maar mocht het een paar jaar van mijn leven kosten, dan heb ik dat er graag voor over gehad. Momenteel draai ik op bijna zestigjarige leeftijd vier nachten per week en ik zweer erbij."

