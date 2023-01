Ruzie tussen aannemers legt deel van bouw essentiële fabriek voor gas stil

Een hoogopgelopen conflict tussen twee aannemers zorgt voor vertraging bij de bouw van een belangrijke fabriek voor de gasvoorziening in Nederland. Het gaat om de stikstofinstallatie in Zuidbroek, die geïmporteerd gas kan omzetten naar gas dat huishoudens kunnen gebruiken. Door het geruzie stonden maandagochtend zo'n 150 werknemers voor een gesloten poort bij de bouwplaats, meldt RTV Noord

Zaterdag werd duidelijk dat de Amerikaanse hoofdaannemer Air Products het contract met onderaannemer Ballast Nedam had verscheurd. De Amerikanen vinden dat de onderaannemer zich niet aan het contract houdt, omdat de bouw te traag gaat. Ballast Nedam vindt juist dat Air Products schuldig is aan de vertraging, omdat het bedrijf een deel van het materiaal te laat leverde. Ook zou het ontwerp niet kloppen.

De 150 bouwvakkers die maandag aan de poort stonden, zijn door Air Products geweigerd. Het ging om medewerkers van Ballast Nedam en andere onderaannemers. Na enige tijd is het personeel weer naar huis gestuurd.

De fabriek had vorig jaar april al klaar moeten zijn, maar de oplevering is meerdere keren uitgesteld. Door het gesteggel is onduidelijk wat de nieuwe opleverdatum is.

De installatie in Zuidbroek is nodig om hoogcalorisch gas uit het buitenland met behulp van stikstof om te zetten naar laagcalorisch gas. Dat soort gas is geschikt om bijvoorbeeld mee te koken. De fabriek moet ervoor zorgen dat de gaswinning in Groningen kan worden afgebouwd.

Volgens opdrachtgever Gasunie zorgt de vertraging in Zuidbroek niet dat extra gas uit de Groningse grond moet worden gehaald. Dit komt doordat meer vloeibaar aardgas (lng) wordt geïmporteerd en we zuiniger zijn geworden. Wel meldt Gasunie dat het van Air Products binnen een week een nieuw plan verwacht. De fabriek in Zuidbroek is al voor 97 procent af.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat noemde de gang van zaken onlangs al onprofessioneel. Hij baalt dat de komst van de fabriek keer op keer vertraging oploopt.

