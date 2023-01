Lonen zijn afgelopen jaar met 3,8 procent gestegen

De lonen zijn afgelopen jaar met gemiddeld 3,8 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. In december gingen de salarissen met 5,9 procent omhoog.

"We zitten historisch gezien op een heel hoog niveau", zegt een woordvoerder van AWVN. "De trend is opwaarts en dat heeft onder meer te maken met de inflatie. Bedrijven willen hun werknemers compenseren voor het koopkrachtverlies."

AWVN kan niet aangeven of de lonen dit jaar nog verder zullen stijgen. "Er zijn nog veel onzekerheden en het is de vraag of we bijvoorbeeld in een recessie belanden."