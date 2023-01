Ziekteverzuim vorig jaar een stuk hoger dan in 2021

Het ziekteverzuim viel in 2022 hoger uit dan in het voorgaande jaar. Het aantal verzuimmeldingen is met ruim 30 procent gestegen. Volgens de Arbo Unie hebben de meeste werknemers zich in maart en december ziek gemeld. In die maanden was er een griepgolf.

Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie, merkt dat werknemers na een negatieve coronatest sneller weer aan de slag gaan. "Er zijn personeelstekorten en mensen voelen zich verantwoordelijk. Ze willen collega's niet in de steek laten nu de werkdruk hoog is."

Het aandeel psychisch verzuim is in het afgelopen jaar niet substantieel toegenomen. "We hadden verwacht dat mensen na twee coronajaren moeite zouden hebben met alle aanpassingen aan relatief snelle veranderingen door corona. Maar Nederlanders zijn veerkrachtig en kennelijk al gewend aan de nieuwe manier van werken", vertelt Roelen.

Corona lijkt inmiddels een plaats te hebben ingenomen in de categorie verkoudheid of griep. "Mensen met langdurige covidklachten spreek ik nog zelden", zegt de bedrijfsarts.

Toch moeten werkgevers alert blijven op psychisch verzuim. Volgens de Arbo Unie is de schaarste op de arbeidsmarkt nog lang niet voorbij. Dit betekent dat het huidige personeel een flinke druk blijft voelen om al het werk gedaan te krijgen.

