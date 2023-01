Steeds minder winkels leeg, worden vaak omgetoverd tot woningen

Steeds minder winkelpanden in Nederland staan leeg. Aan het begin van 2022 waren er nog 14.482 niet in gebruik. Aan het einde van het jaar gold dat nog voor 12.722 panden. Marktonderzoeker Locatus had vanwege de personeelstekorten en hoge inflatie juist meer leegstand verwacht.

Volgens het onderzoeksbureau staat nu 6 procent van de winkelpanden leeg. Dat zijn er relatief evenveel als aan het begin van 2011.

De leegstand is niet afgenomen doordat er nieuwe winkels in de leegstaande panden zijn gekomen. Het komt vooral doordat veel winkelpanden vorig jaar een andere functie hebben gekregen.

Dit betekent dat er nu iets anders zit, dat het pand is gesloopt of dat het is samengevoegd met een ander winkelpand.

Directeur onderzoek bij Locatus Gertjan Slob zegt dat veel voormalige winkelpanden worden omgebouwd tot woningen. "Je ziet dat de locaties waar deze gebouwen een andere functie krijgen bij uitstek geschikt zijn voor woningen", vertelt Slob.

