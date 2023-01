Inkomsten horeca weer terug op niveau van voor corona

Horecabedrijven verdienden afgelopen jaar in totaal 25,9 miljard euro. Dat is iets meer dan in het laatste jaar voor de pandemie, meldt brancheorganisatie KHN maandag op vakbeurs Horecava. Toch worstelen veel ondernemers nog.

Tijdens de coronacrisis moesten hotels, restaurant en cafés enkele periodes hun deuren sluiten. Het zorgde voor grote financiële problemen, ondanks een tegemoetkoming vanuit de overheid.

Ook in de eerste maanden van vorig jaar had de horeca nog te maken met restricties. Toch kwam er afgelopen jaar uiteindelijk meer geld binnen dan in 2019. Vooral bij lunchrooms en fastfoodbedrijven kwam de teller hoger uit.

Toch worstelen veel van de 35.000 horecabedrijven in ons land met allerlei problemen. Zo zijn de energierekeningen flink opgelopen. Weliswaar zijn er steunmaatregelen vanuit de overheid, maar die lossen het probleem maar gedeeltelijk op. Ook de hoge inkoopprijzen spelen de ondernemers parten.

En dan is er nog het personeelstekort, waarbij bedrijven vooral zitten te springen om medewerkers met een opleiding. Het aantal studenten met een horecagerichte vakopleiding daalt al jaren.

"Veel jongeren zien de horeca nog steeds als een tijdelijke werkgever en stromen na één of twee jaar weer uit", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. "We moeten als branche laten zien dat het zeer geschikt is voor een langdurige carrière."

