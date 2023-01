Gesprekken Kindertelefoon gaan steeds vaker over financiële zorgen

De Kindertelefoon krijgt steeds meer telefoontjes van kinderen met financiële zorgen. Ook de telefoonlijn voor jongvolwassenen stuit vaker op dit soort kwesties.

In het afgelopen jaar gaven meer kinderen aan zich zorgen te maken over ouders met stress of mensen in hun omgeving met schulden, laat een woordvoerder van de hulplijn weten.

Ook bij de hulplijn Alles Oké? voor jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar nam het aantal gesprekken over financiële zorgen het afgelopen jaar toe. Daar kregen medewerkers van een aantal bellers te horen dat ze moeite hebben om elke maand rond te komen.

"Ook wordt er in gesprekken aangegeven dat zij zich zorgen maken over hun toekomst, bijvoorbeeld door een studieschuld of de hoge huizenprijzen", aldus de woordvoerder.

Het leven is het afgelopen jaar een stuk duurder geworden. Hoewel de inflatie volgens de laatste cijfers van statistiekbureau CBS afneemt, zijn de prijzen in de supermarkt in december juist verder opgelopen en blijven de prijzen voor energie erg hoog.

