Elektrische auto is diesel bijna voorbijgereden

Er zijn in Nederland inmiddels meer dan een miljoen personenauto's die geheel of gedeeltelijk op stroom kunnen rijden. Dat is bijna net zoveel als het aantal diesels, blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij de RDW.

Afgelopen december reden in ons land 1.010.737 personenauto's die - in ieder geval deels - op elektriciteit kunnen rijden. Het gaat dan om volledig elektrische voertuigen zoals een Tesla, om hybrides zoals de Mitsubishi Outlander, maar ook om waterstofauto's zoals de Toyota Mirai.

Het merendeel van de elektrische auto's (zo'n 735.000) is in de laatste vijf jaar gekocht. Door die snelle toename is het geëlektrificeerde segment bijna het aantal dieselauto's voorbij. Daarvan waren er in december 1.038.192 exemplaren.

Hoewel het aantal stekkervoertuigen is toegenomen, zijn benzineauto's in Nederland nog altijd veruit het populairst. Maar liefst 7,8 miljoen personenauto's kunnen alleen op benzine rijden. Hybrides of benzineauto's met een ingebouwde lpg-installatie zitten daar dus niet bij.

De verwachting is dat de komende jaren steeds meer Nederlanders elektrisch gaan rijden. Zo gaat dinsdag een loket open waar je subsidie kunt aanvragen voor het gebruik van een elektrische auto, ook als het om een occasion gaat. Er is bijna 100 miljoen euro te vergeven, waarmee de pot beter is gevuld dan in eerdere jaren.

Verder is in het regeerakkoord afgesproken dat vanaf 2030 elke nieuwe auto uitstootvrij moet kunnen rijden. Exemplaren die op diesel of benzine rijden, mogen de showroom dan niet meer verlaten. Daarmee is het kabinet nog wat strenger dan de EU. Die heeft hetzelfde doel, maar pas vanaf 2035.

