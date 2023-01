Gasupdate: Verbruik nóg lager door ongebruikelijk hoge temperaturen

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Huishoudens en bedrijven verbruikten in de afgelopen week gemiddeld 717 gigawattuur gas per dag. Dat is de helft van de 1.416 gigawattuur van voorgaande jaren. Ook is het minder dan vorige week, toen het verbruik ook al zeer laag was voor de tijd van het jaar. De uitzonderlijke hoge temperaturen spelen hierin een belangrijke rol. Zo tikte het kwik op Oudjaarsdag zelfs bijna de 16 graden aan.

Al maanden is ons gasverbruik tientallen procenten lager dan gemiddeld in de drie voorgaande jaren. De laatste weken speelde het zachte weer hierin een belangrijke rol, maar daarvóór was het vooral de hoge gasprijs die ervoor zorgde dat we de thermostaat lager hebben gezet.

Doordat we relatief weinig gas gebruiken, zijn de voorraden in de afgelopen week nauwelijks kleiner geworden. De vier opslagen zijn nog altijd voor ruim drie kwart (76,7 procent) vol. Dat is slechts ietsje minder dan de 77 procent van een week eerder.

Het lijkt er steeds meer op dat we in Nederland de winter doorkomen zonder dat een tekort dreigt. Dat zou zeer gunstig zijn voor volgende winter. De vrees bestaat dat het in de aanloop naar de wintermaanden van 2023/2024 lastig wordt om de voorraden aan te vullen, doordat Rusland waarschijnlijk nóg minder levert dan dit jaar. Ook wordt verwacht dat China komend jaar meer gas wil importeren dan afgelopen najaar, toen het land nog met lockdowns te maken had.

Het zachte weer, dat naar verwachting nog wel even aanhoudt, zorgt ervoor dat de gasprijzen flink dalen. Handelaren betaalden afgelopen woensdag - het peilmoment van de laatste gasupdate - 65,02 euro voor een megawattuur. Dat is 16 euro minder dan een week eerder.

Al sinds het einde van de zomer loopt de gasprijs terug. In augustus bereikte deze nog een recordhoogte van bijna 350 euro. Daar is nu dus nog minder dan een kwart van over. Wel is vrijdag de prijs weer wat opgelopen tot boven de 70 euro.

