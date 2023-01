Voedingsmiddelen, drank en tabak opnieuw duurder dan jaar geleden

Voedingsmiddelen, drank en tabak zijn afgelopen maand opnieuw duurder geworden. De prijzen gingen met maar liefst 14 procent omhoog ten opzichte van december 2021, zo blijkt vrijdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. In november was er nog sprake van een stijging van 12,9 procent.

Verder betaalden we meer aan energie en brandstoffen, zo'n 8,7 procent. De inflatie kwam in december uit op 9,6 procent. Daarmee is het tempo waarmee de prijzen in ons land stijgen, afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In november waren consumentengoederen en -diensten nog 9,9 procent duurder dan een jaar eerder.