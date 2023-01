Waarom de inflatie iets terugzakt (maar nog steeds heel hoog blijft)

Na ongekend hoge percentages tot wel 14 procent zien we de inflatie gas terug nemen. Dit komt doordat het grote effect van de energieprijzen minder wordt. Maar de inflatie zal ook dit jaar hoog blijven, voorspellen economen. Want de hogere lonen en de nog steeds dure energie gaan we weer terugzien in bijvoorbeeld de prijzen van boodschappen.

Energieprijzen zorgden in de afgelopen maanden voor ontzettend hoge inflatiepercentages, met dubbele cijfers vanaf juli tot wel 14 procent in september en oktober. In november zakte de inflatie al naar 9,9 procent. Ook in andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje, daalt de torenhoge inflatie.

Het opdrijvende effect van de hoge energieprijzen is om twee redenen nu minder groot, legt ABN AMRO-econoom Jan-Paul van de Kerke uit. "Zo is de inflatie een stijging van consumentenprijzen ten opzichte van een jaar eerder. En de prijzen van energie liepen ook eind 2021 al op. Daardoor wordt het verschil met een jaar geleden wat kleiner als het om energiekosten gaat."

Tegelijk zakken de energieprijzen in de afgelopen twee maanden weer, herkent ook CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. "Gas was in december weer ongeveer even duur als aan het begin van 2022, dus voor de oorlog in Oekraïne. Maar het moet gezegd: energie is nog steeds duur."

"Ook als in 2023 de energieplafonds de kosten wat dragelijker maken. We keren dus ook zeker niet terug naar af. Prijzen van energie zijn nog vele malen hoger dan het oude niveau, begin 2021."

Inflatie blijft ook in 2023 hoog

Hoewel de inflatie iets zakt, verwachten beide economen nog hoge percentages in 2023. ABN zet in op gemiddeld 3,7 procent in 2023. "We krijgen meer oorzaken die bijdragen aan prijsstijgingen dan alleen hogere energietarieven", zegt Van de Kerke. "Zoals de hogere lonen die worden doorberekend in consumentenprijzen."

CAO-lonen stegen in 2022 met gemiddeld 3,2 procent, het hoogste percentage in veertien jaar tijd. En in veel sectoren is de loonstijging nog veel hoger dan dat gemiddelde. "Die hogere lonen moeten bedrijven doorberekenen en zorgen langzamerhand voor hogere consumentenprijzen", zegt de ABN AMRO-econoom.

Energiekosten worden nu pas doorberekend in prijzen

Ook volgt nog het grote indirecte effect van hogere energiekosten. "Dat is een vertraagd effect, waarbij energieprijzen van een half jaar geleden nu in andere prijzen van voedingsmiddelen bij supermarkt en bakker belanden", zegt Van Mulligen. "Daar hebben energieplafonds van de overheid weinig vat op."

Hij wijst erop dat prijzen van voedingsmiddelen ook in november al met 16 procent opliepen en dat bijvoorbeeld hogere graanprijzen door de oorlog in Oekraïne ook doorwerken in prijzen van boodschappen.

Die indirecte effecten van hogere energiekosten houden nog ver tot in 2023 aan, verwacht Van de Kerke. "Voorlopig blijft de gewenste 2 procent inflatie nog ver uit zicht." Van Mulligen verwacht in januari wel nog een dempend effect van de prijsplafonds op de energierekening. Maar die zitten dus nog niet in de cijfers van december.

Renteverhogingen weten inflatie niet gauw te drukken

Ondertussen probeert de Europese Centrale Bank (ECB) de inflatie in Europa te beteugelen met renteverhogingen. In 2022 werd de ECB-rente al vier keer verhoogd, wat te merken is in de tarieven voor sparen en hypotheken.

"Dat heeft maar een beperkt effect op onze inflatie, zegt Van Mulligen. "De ECB doet niet zo veel aan de energiekosten, die in heel Europa voor hoge inflatie zorgen. Renteverhogingen kunnen helpen, omdat ze investeringen wat minder aantrekkelijk maken, maar ze bestrijden de hoofdoorzaak niet."

Aanbevolen artikelen