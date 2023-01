Duitsers en Noren gaan meer groene energie produceren nu Rusland wegvalt

Duitsland en Noorwegen willen samen meer schone energie produceren en gebruiken. Beide landen hebben donderdag afspraken gemaakt over onder andere waterstof, windparken op zee en ondergrondse opslag van CO2.

Duitsland was tot voor kort zeer afhankelijk van Rusland voor zijn energievoorziening. Nu de Russen amper tot geen gas leveren, moeten de Duitsers op zoek naar andere leveranciers. Noorwegen is daardoor de belangrijkste gasleverancier geworden voor Duitsland. Ook speelt mee dat de oosterburen hun economie willen verduurzamen

Zo wil Duitsland in de toekomst centrales bouwen die energie leveren die gemaakt is met duurzaam geproduceerde waterstof. Het waterstof zou dan vanuit Noorwegen moeten komen.

Voorwaarde is wel dat er een pijpleiding komt waarmee de waterstof van Noorwegen naar Duitsland kan worden vervoerd. Momenteel doet de Noorse pijpleidingexploitant Gassco onderzoek naar de haalbaarheid daarvan. Als alles volgens planning verloopt, kan de leiding in 2030 in gebruik worden genomen.

Ook willen de twee landen het opvangen en ondergronds opslaan van CO2 mogelijk maken. Momenteel is dat nog verboden in Duitsland, maar er zijn plannen om de wet volgend jaar aan te passen. "Het is beter om de CO2 onder de grond te hebben dan in de atmosfeer", zei de Duitse economieminister Robert Habeck in een toelichting.