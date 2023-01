Meer geld in subsidiepot elektrische auto's, maar bedrag per auto is lager

Het digitale loket voor subsidie voor het kopen of leasen van een elektrische auto gaat op 10 januari om 9.00 uur weer open. Dit jaar zit er 99,4 miljoen euro in de pot. Dat is meer dan afgelopen jaar, maar het bedrag per auto is lager. Dat laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weten aan NU.nl.

De subsidie was voor het eerst in 2020 beschikbaar. "In het eerste jaar was de pot snel leeg", zegt een woordvoerder van de RVO, die verantwoordelijk is voor de uitvoering. "Het budget is nu aanzienlijk hoger. Het blijft een populaire regeling."

Het jaarbudget is dan wel steeds hoger geworden, het bedrag per auto wordt juist lager. "De gedachte daarachter is dat er meer mensen gebruik van kunnen maken", aldus de woordvoerder.

Van de 99,4 miljoen euro voor dit jaar is 67 miljoen euro gereserveerd voor het kopen of leasen van een nieuwe auto. 32,4 miljoen euro is bedoeld voor gebruikte exemplaren.

Wie een nieuwe auto koopt of least, kan 2.950 euro tegemoetzien. In het eerste jaar dat de subsidie beschikbaar was, was dat nog 4.000 euro. Voor een tweedehandse auto is het bedrag sinds het begin 2.000 euro gebleven.

"Er kan subsidie voor bijna 23.000 nieuwe en ruim 16.000 gebruikte auto's worden aangevraagd", zegt de woordvoerder. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, moet de auto volledig elektrisch zijn. Daarnaast moet de nieuwprijs tussen de 12.000 euro en 45.000 euro liggen.

Volgend jaar gaat het bedrag voor nieuwe auto's verder omlaag, naar 2.550 euro.

Eerder

Aanbevolen artikelen