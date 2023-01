Alles wat met hoest en griep te maken heeft vliegt de drogisterij uit

Hoestdrank, keelpastilles en pijnstillers zijn niet aan te slepen in de drogisterijen. Nederland heeft massaal de griep of is op zijn minst verkouden. Verzuimbedrijven zien dat ook terug in het aantal ziekmeldingen.

"Er worden veel meer pillen en drankjes verkocht", vertelt directeur Jos Jongstra van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Sinds medio december is het al drukker in de drogisterijen, signaleert de brancheorganisatie.

"Toen zagen we de verkoop van coronazelftests ook weer pieken. Nu zijn griep en verkoudheid weer terug van weggeweest", zegt Jongstra. "Vrij vroeg ook al." In de coronatijd hadden we daar juist geen last van.

"We zien een enorme piek in het verzuim vanwege griep", zegt een woordvoerder van verzekeraar Interpolis. "Dat leidt tot kortdurend verzuim."

Daarbovenop zitten ook nog veel werknemers langer ziek thuis doordat ze nog steeds last hebben van klachten als gevolg van een coronabesmetting. "Daar komen ook mentale klachten bij kijken."

Eerder

Aanbevolen artikelen