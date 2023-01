Amazon zet meer dan 18.000 medewerkers op straat

Delen via E-mail

Meer dan 18.000 mensen zullen hun baan verliezen bij de Amerikaanse webgigant Amazon. Dat heeft topman Andy Jassy aan het personeel laten weten.

Vanaf 18 januari krijgen de medewerkers te horen wie zijn baan kwijt is. Het gaat hoofdzakelijk om kantoormedewerkers, die actief zijn bij de zogenoemde e-commerce afdeling en personeelszaken.

Zo'n 6 procent van de ruwweg 300.000 kantoormedewerkers raakt zijn of haar baan kwijt.

Niet heel lang geleden verhoogde Amazon juist de loonschalen om personeel aan te kunnen trekken. Na Walmart is Amazon de grootste werkgever van de VS met in totaal meer dan 1,5 miljoen werknemers.