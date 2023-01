Opvallende stijging spaartegoed in maand van 190 euro energiecompensatie

In de voorlaatste maand van 2022 hebben we meer dan 2 miljard euro ingelegd op onze spaarrekeningen, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank ( DNB ). Dat is een bijzonder hoog bedrag voor november. Het zou te maken kunnen hebben met de 190 euro energiecompensatie die veel mensen in die maand voor het eerst op de rekening kregen gestort.

"Dat zal er zeker mee te maken hebben", zegt econoom Marten van Garderen van ING. "Heel veel mensen hebben wat extra's gekregen. En een deel van de mensen heeft dat opzijgezet."

Hoewel corona ons spaargedrag in de war schopte, keerden afgelopen jaar de normale seizoenpatronen in wat we maandelijks opzijzetten weer terug. Door het jaar heen zijn dat bedragen van honderden miljoenen euro's. Met uitzondering van de maanden waarin het vakantiegeld wordt uitgekeerd; dan gaat het om een paar miljard euro.

"De 190 euro energiecompensatie van de overheid is eigenlijk een voorschot op de energierekening", zegt ING-econoom Van Garderen. "In die zin is het logisch dat mensen het opzijzetten." Niet alle energiebedrijven keren de 190 euro uit. Zo verrekent Essent het bedrag met je maandelijkse termijnbedrag.

Ons gezamenlijke spaarsaldo groeide met de 2,1 miljard euro van november erbij, tot een duizelingwekkende 425 miljard euro. Behalve dat we geld opzijzetten voor de energierekening, zou het volgens Van Garderen ook zo kunnen zijn dat we naar de toekomst toe iets voorzichtiger met ons geld willen omgaan.

Ook in december kregen we energiecompensatie. Het spaarsaldo over de laatste maand van het jaar wordt eind januari gepubliceerd.

