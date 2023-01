BMW verkocht afgelopen jaar iets minder auto's dan in 2021

Delen via E-mail

De Duitse autoproducent BMW Group heeft vorig jaar ongeveer 2,4 miljoen auto's verkocht, zo'n 100.000 minder dan een jaar eerder. Een steeds groter deel van de nieuwe BMW's is elektrisch.

Elektrische auto's zijn nu goed voor bijna 10 procent van het totale aantal verkopen van BMW, dat naast het merk BMW ook Mini's en Rolls-Royces produceert. De doelstelling voor 2023 is een verdere groei tot 15 procent, maakte de producent woensdag bekend.

De oorzaak van de afname van het aantal verkopen is dat BMW in 2022 worstelde met chiptekorten, lockdowns vanwege het coronavirus en de hoge inflatie in Europa.