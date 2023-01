Facebook en Instagram krijgen miljoenenboete om schenden privacy gebruikers

Delen via E-mail

Facebook-moederbedrijf Meta heeft van de Ierse data-autoriteit DPC twee boetes opgelegd gekregen van in totaal 390 miljoen euro. Het bedrijf heeft de privacy van Facebook- en Instagram-gebruikers geschonden, meldt de toezichthouder.

Volgens de DPC was het voor gebruikers niet duidelijk wat er precies met hun data gebeurde. Dat is in strijd met de Europese privacyregels. Facebook krijgt daarom een boete van 210 miljoen euro, terwijl Instagram 180 miljoen euro moet betalen.