Ondanks hogere prijzen hielden we nog steeds veel geld 'over' in de zomer

In de maanden juli, augustus en september van dit jaar hielden we 12,2 miljard euro over om uit te geven, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Dat is iets minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. De oorzaak is de inflatie.

"Als je kijkt naar de periode vanaf 2010 tot corona, dan had je het over gemiddeld 3,6 miljard euro over diezelfde maanden", zegt econoom Frank Notten van het CBS. Tijdens de coronaperiode konden we veel minder uitgeven, dus die cijfers geven een vertekend beeld.

Het CBS kijkt voor de zogenoemde vrije besparingen in eerste instantie naar het geld dat binnenkomt. "Het beschikbare inkomen", verduidelijkt Notten. Zoals salaris, uitkeringen, rente of dividend. "Dat is enorm toegenomen door de hoge werkgelegenheid en hogere lonen."

Vervolgens gaat de consumptie daarvan af. "Wat je in de horeca uitgeeft, de boodschappen, de energierekening en de huur." Wat je dan overhoudt, zijn de vrije besparingen. "Van iedereen bij elkaar genomen. Daar kun je van alles mee doen: het uitgeven, of het op een spaarrekening zetten."

Dat de vrije besparingen dit jaar 160 miljoen euro lager zijn dan de vergelijkbare periode, komt door de inflatie. "Daardoor zijn de uitgaven gestegen."

