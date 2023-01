NU+ Werken in de nacht: waarom mensen er zélf voor kiezen

Politieagenten, beveiligers, verpleegkundigen, havenarbeiders en vrachtwagenchauffeurs: het zijn een aantal voorbeelden van mensen die 's nachts werken. Momenteel hebben we in ons land 1,3 miljoen nachtwerkers en een deel hiervan kiest daar zelf voor. "Het gaat om mannen, vrouwen, jong en oud. We moeten deze mensen koesteren, want we kunnen niet zonder ze", zegt arbeidssocioloog Fabian Dekker van de Erasmus Universiteit Rotterdam in gesprek met NU.nl.

Werken in de nacht: daar zitten gezondheidsrisico's aan door de verstoring van onze biologische klok. Toch zijn er genoeg mensen die er vrijwillig voor kiezen om 's nachts te werken. Dekker sprak tientallen mensen uit acht verschillende sectoren om er achter te komen waarom deze mensen daarvoor te kiezen. In zijn boek Vergeten beroepen: leven en werken als nachtwerker komen zij uitgebreid aan het woord. "Het gaat vaak over gezondheid en sociale problemen. De vakbonden en arbodiensten willen het liefst af van nachtwerk. Maar een deel van deze nachtwerkers geeft juist aan dat er veel voordelen zijn om in het donker te werken. Voor sommigen maakt het de combinatie werk en privé juist makkelijker", zegt Dekker. Het is natuurlijk tegenstrijdig, zegt de arbeidssocioloog. Aan de ene kant loopt een werknemer veel gezondheidsrisico's door 's nachts te werken. "Het werk wordt naarmate je ouder wordt ook zwaarder. Maar aan de andere kant zijn er veel voordelen. Nachtwerkers geven aan hun werkplezier op die manier terug te vinden." Volgens Dekker heeft dat onder meer te maken met de toegenomen werkdruk overdag. "Er zit een enorme druk op mensen. Ook met de opvoeding van de kinderen, zieke familieleden en de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor je er meer taken bij krijgt. Niet voor niets hebben we te maken met veel uitval en burn-outs. Het is een soort vlucht om dan te kiezen voor de nacht. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor deeltijdwerk of om als zzp'er door het leven te gaan. De autonomie en balans tussen werk en privé spelen daarbij een grote rol." 's Nachts werken aantrekkelijk door toeslagen Daar komt bij dat vooral jonge werknemers tot 35 jaar het aantrekkelijk vinden om in de nacht te werken omdat het beter betaalt. Dekker: "Dat zit 'm vooral in de extra toeslagen." De arbeidsvoorwaarden voor nachtwerkers worden nauwelijks versoberd, laat werkgeversvereniging AWVN weten. "Juist door de toeslagen die werknemers krijgen als ze 's nachts werken, blijft het aantrekkelijk. Bedrijven moeten op die manier te werk gaan om de diensten in te vullen. Er is sprake van een enorme variatie aan regelingen", zegt een woordvoerder.

