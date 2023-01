Vuurwerkschade tijdens jaarwisseling wordt geschat op 10 miljoen euro

Verzekeraars schatten dat tijdens de jaarwisseling voor ongeveer 10 miljoen euro aan schade aan woningen en auto's is aangericht. Dat is meer dan in de afgelopen twee coronajaren, maar minder dan in de jaren ervoor.

Dat blijkt uit een schatting van het Verbond van Verzekeraars. Op de twee coronajaren en de jaarwisseling van 2017/2018 na lag het geschatte schadebedrag in de afgelopen vijftien jaar niet zo laag als nu.

Waarom het schadebedrag nu lager zou liggen dan voor corona, is volgens het Verbond van Verzekeraars lastig te zeggen. "Dit zijn echt nog ruwe schattingen. Pas in de komende maanden kunnen we beoordelen wat de aard en dus ook de hoogte van de schades echt is", zegt een woordvoerder.

Dat er een toename is ten opzichte van de twee coronajaren, toont volgens de verzekeraars aan dat vuurwerkverboden beperkt effect hebben gehad. "De vuurwerkverboden blijken in de praktijk moeilijk te handhaven. Daarnaast is er enorm veel illegaal vuurwerk geïmporteerd", zegt Verbond van Verzekeraars-directeur Richard Weurding.

Meer branden als gevolg van vuurwerk

De werkelijk verzekerde schade ligt volgens het Verbond van Verzekeraars waarschijnlijk een stuk hoger dan 10 miljoen euro, bijvoorbeeld door medische kosten en zakelijke schades die niet in deze schatting zijn meegenomen. Grote schades door branden, zoals in een voormalig kerkgebouw in Veghel, een eendenfokkerij in Ermelo en scholen in Amsterdam en Utrecht, zijn dus niet verwerkt in deze cijfers.

Het aantal aan vuurwerk gerelateerde branden nam tijdens deze jaarwisseling ook toe, tot het niveau van voor corona, blijkt uit cijfers van Stichting Salvage. Er werden 105 branden gemeld tijdens de jaarwisseling, waarbij in 51 procent van de gevallen vuurwerk een rol speelde. Dat is volgens Salvage het hoogste percentage in tien jaar tijd.

