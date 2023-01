Lonen gingen vorig jaar hard omhoog, maar prijzen nog veel harder

De lonen zijn in het afgelopen jaar met gemiddeld 3,2 procent gestegen, maar dat weegt niet op tegen de inflatie waarmee we te maken hebben. De prijzen stegen in de eerste elf maanden van 2022 met maar liefst 10 procent, en dat betekent voor veel mensen een verlies aan koopkracht.

Toch hebben we te maken met de grootste loonstijging sinds 2008, blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. De lonen gingen het meest omhoog in het onderwijs.

De grote stijging is geen verrassing, uitgaande van de prognoses van werkgeversvereniging AWVN. Die ging er al van uit dat de lonen met meer dan 3 procent zouden stijgen in het afgelopen jaar. "Loonstijgingen lopen altijd achter op de economische groei. Werkgevers zijn best bereid om de lonen te verhogen, maar dat gaat via cao-afspraken. En dan verschilt het per sector of bedrijf wat er mogelijk is", zegt een woordvoerder.

In het laatste kwartaal van vorig jaar waren de cao-lonen 3,6 procent hoger dan in dezelfde periode in 2021. Dat is de grootste cao-loonstijging in twintig jaar. In het tweede kwartaal van 2002 was de stijging met 3,7 procent nog net iets groter.

Inflatie ligt nog veel hoger

De ontwikkeling van de consumentenprijzen wordt dinsdag bekendgemaakt, maar deze zal ruim boven die van de cao-lonen liggen. In de eerste elf maanden van vorig jaar bedroeg de gemiddelde inflatie 10 procent. En dat betekent dus dat werknemers er in koopkracht op achteruitgaan.

Sinds de start van de publicatie van deze jaarcijfers in 1973 is zo'n groot verschil tussen de loonstijging en de ontwikkeling van de inflatie niet voorgekomen. De lonen zouden flink moeten stijgen om werknemers te compenseren. Zo eist vakbond FNV in verschillende cao-onderhandelingen bijvoorbeeld volledige prijscompensatie, ofwel een structurele loonsverhoging van ongeveer 14 procent.

De lonen stegen in het afgelopen jaar met 5,2 procent het meest in het onderwijs. In het vierde kwartaal is de loonontwikkeling opgelopen naar 7 procent. De stijging in het onderwijs komt onder meer doordat de lonen in het primair en het voortgezet onderwijs gelijk zijn getrokken.

In het vervoer en de opslag gingen de lonen met 4,6 procent omhoog, waarmee die sector de op een na grootste stijger van 2022 was. In de landbouw, bosbouw en visserij en de energievoorziening stegen de lonen het minst, met respectievelijk 2 en 2,2 procent.

