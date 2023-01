KLM treft extra coronamaatregelen aan boord van vluchten uit China

Delen via E-mail

KLM neemt op verzoek van het vliegend personeel extra maatregelen aan boord van vluchten vanuit China naar Nederland. Ook houdt de maatschappij het overleg in Brussel nauwlettend in de gaten. De lidstaten van de Europese Unie bespreken daar mogelijke nieuwe eisen voor reizigers die vanuit China deze kant op komen.

Dat alles gebeurt in het kader van het oplopende aantal coronabesmettingen in dat land. KLM schrapt vooralsnog geen vluchten van en naar China. Aan het eind van deze maand vliegt de maatschappij juist vaker, laat een woordvoerder van KLM weten.

Op vluchten naar China gold al de eis dat personeel aan boord FFP2-mondkapjes en een veiligheidsbril moet dragen. Ook lopen medewerkers zo min mogelijk door het gangpad om bijvoorbeeld eten of drinken te brengen. Dat wordt zoveel mogelijk in één keer gebracht of al klaargezet op de stoel.