Telefoons roodgloeiend bij energiebedrijven om meterstanden en prijsplafond

Sinds het nieuwe jaar is het superdruk bij de callcenters van de grote energiebedrijven. Ongeveer een miljoen klanten moeten hun precieze meterstanden doorgeven in verband met het prijsplafond. Ook hebben ze veel vragen over dat plafond.

"Het is vaak druk aan het begin van het jaar en nu komt daar het prijsplafond nog eens bij", zegt een woordvoerder van Eneco. "Mensen hebben daar veel vragen over. Ze willen weten wat het voor hen betekent." Bovendien moeten ze voor het prijsplafond de exacte meterstanden doorgeven. Dat gaat in alle gevallen om mensen die geen slimme meter hebben of de automatische doorgeeffunctie hebben uitgeschakeld.

"Het gaat bij ons om 400.000 klanten. In het weekend hebben we er 115.000 gehad, normaal zijn dat er 40.000 in de maand", zegt een woordvoerder van Vattenfall. Ook bij Essent staan de telefoons roodgloeiend. "De meterstanden kunnen ook online worden doorgegeven, maar mensen bellen toch graag."

Daardoor liepen de wachttijden bij de drie bedrijven behoorlijk op. "We hebben wachttijden tot een uur gehad. Dat is al teruggelopen tot twintig minuten." De app van Eneco was zelfs even vastgelopen. "Er waren vijf keer zoveel bezoekers dan normaal." Ook bij Vattenfall "piepte en kraakte" het. "Maar nu is de wachttijd ongeveer twintig minuten." De energiebedrijven vermoeden dat de ergste drukte inmiddels achter de rug is.

