Gasprijs duikt onder de 70 euro door aanhoudend zacht winterweer

De gasprijs is woensdagochtend verder gedaald door het zachte winterweer. Handelaren betalen voor een megawattuur rond de 68 euro. Het is sinds begin vorig jaar niet meer gebeurd dat gas zo 'goedkoop' was.

Naast het relatief warme winterweer in Europa speelt ook mee dat Europese landen hun gasvoorraden goed hebben gevuld. Waarschijnlijk komen ze deze winter door zonder dat er een tekort dreigt.

De gasprijzen liepen in het najaar van 2021 flink op. Ze stegen nog verder toen Rusland in februari Oekraïne inviel, omdat Rusland toen nog een belangrijke gasleverancier was. Afgelopen augustus werd zelfs een recordprijs bereikt van zo'n 350 euro per megawattuur. Rusland draaide de gaskraan steeds verder dicht, terwijl Europese landen juist veel gas wilden inkopen om hun wintervoorraden aan te vullen.



Sindsdien is de prijs met zo'n 80 procent gedaald. De lagere gasprijzen betekenen niet dat je ook meteen minder betaalt voor energie. Daar zit vertraging in, omdat leveranciers om de zoveel tijd hun tarieven aanpassen. Maar als de handelsprijzen voor gas langere tijd laag blijven, kunnen steeds meer huishoudens en bedrijven daarvan profiteren.

