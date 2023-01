We blijven ondanks de krapte op de arbeidsmarkt flexverslaafd

Met de krapte op de arbeidsmarkt zou je denken dat werkgevers mensen maar wat graag een vast contract willen geven. Maar nee: Nederlands is nog steeds Europees kampioen in flexwerk. En dat blijft voorlopig nog wel even zo.

Nederland telt 2,7 miljoen flexwerkers, omgerekend vier op de tien werkenden. En dat aantal is de afgelopen jaren amper veranderd, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Wel steeg het aantal zzp'ers over de afgelopen tien jaar van 880.000 naar ruim 1,2 miljoen. Flexwerkers zie je overal terug: de handel, zorg, horeca, maar ook in de landbouw en visserij.

De FNV strijdt al jaren tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Volgens de vakbond zorgen tijdelijke contracten alleen maar voor onzekerheid en is het voor bedrijven een verdienmodel, omdat flexkrachten goedkoper zijn. Werkgevers geven aan dat zijn flexibele arbeidskrachten nodig hebben om 'ziek-en-piek' op te kunnen vangen.

De vakbonden hebben de afgelopen jaren slechts enkele succesjes geboekt. Er zijn in sommige cao's bijvoorbeeld afspraken gemaakt dat uitzendkrachten een vast contract krijgen, maar gezien de CBS-cijfers is schiet dat niet echt op.

Bovendien werken kabinet, werkgevers en vakbonden nog steeds niet aan een allesomvattend arbeidsmarktplan. Sterker nog: er ligt al drie jaar lang een adviesrapport van de commissie-Borstlap op de plank om de knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken, waaronder het terugdringen van flexwerk. Ook daar is niets mee gedaan.

Het kabinet pakt de regie niet, terwijl werkgevers en vakbonden blijven vasthouden aan traditionele oplossingen en standpunten. Op die manier zet de flexibilisering van de arbeidsmarkt alleen maar door.

