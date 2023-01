Jumbo stopt met sponsoren motorsport na ophef door witwaszaak

Supermarktketen Jumbo wil niet langer actief zijn als sponsor in de motorsport. Ook de sponsoring van de autosport komt deels ten einde, meldt een woordvoerder. Het besluit komt enkele maanden nadat Frits van Eerd, ex-topman en mede-eigenaar van Jumbo, als verdachte is aangemerkt in een witwaszaak.

In september 2022 vond bij de woning van Van Eerd een huiszoeking plaats. Ook op andere plekken vielen opsporingsdiensten binnen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou geld zijn witgewassen via onder meer autohandel en sponsoractiviteiten in de motorsport.

Jumbo liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de eigen sponsoractiviteiten in de sport. Daaruit bleek volgens het Brabantse bedrijf dat er bij de sponsoring niets ontoelaatbaars is gebeurd. Ook benadrukt de nieuwe topman Ton van Veen dat het onderzoek van het OM zich niet richt op Jumbo.

Desondanks heeft het supermarktbedrijf besloten te stoppen met een deel van zijn sponsoring. Naast de eerdergenoemde motorsport en delen van de autosport gaat het ook om biljart en voetbal. Wel blijft Jumbo actief als sponsor van Formule 1-coureur Max Verstappen en van de schaats- en wielerploeg.

Wat het besluit precies betekent voor de betreffende sporters kan het bedrijf nog niet zeggen. Ook over de exacte reden dat Jumbo de sponsoring stopzet, doet het geen mededelingen. Wel was eerder al duidelijk dat de supermarkt volgend jaar niet langer sponsor is van meervoudig wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings.

