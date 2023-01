FTX-oprichter en 'cryptokoning' zegt onschuldig te zijn aan fraude

FTX-oprichter Sam Bankman-Fried heeft dinsdag verklaard onschuldig te zijn aan fraude. De voormalige techmiljardair verscheen voor een rechtbank in New York, waar hij zich moet verantwoorden voor zijn rol in de ondergang van cryptobeurs FTX.

De dertigjarige Bankman-Fried wordt ervan beschuldigd dat hij investeerders misleidde en geld dat klanten in zijn platform stopten voor eigen gewin gebruikte. Het daadwerkelijke proces vindt pas begin oktober plaats.

Bankman-Fried werd op de Bahama's gearresteerd nadat FTX failliet was gegaan. Hij werd vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De FTX-oprichter wordt beschuldigd van het verduisteren van miljarden dollars aan inleg van klanten. Die werden aan het aan FTX gelinkte investeringsfonds Alameda Research overgedragen, dat het geld stak in allerlei bedrijven.

De Bahama's hebben ondertussen bezittingen van FTX in beslag genomen. Die waren 3,5 miljard dollar waard op het moment van het faillissement. De Caribische staat wil die digitale bezittingen overdragen aan de klanten en schuldeisers van wie ze zijn.

Bankman-Fried kwam in de VS op borgtocht vrij. Hij betaalde daar 250 miljoen dollar voor. De voormalige miljardair verblijft bij zijn ouders in Californië onder huisarrest. Volgens de advocaten van Bankman-Fried worden zijn ouders sindsdien bedreigd.

