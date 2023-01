Franse overheid roept energiebedrijven op om bakkers te steunen

Delen via E-mail

De Franse overheid vindt dat energiebedrijven bakkers in het land moeten helpen als die worstelen met hun steeds hogere energierekening. Dat zei minister van Financiën Bruno Le Maire toen hij dinsdag onderweg was naar een ontmoeting met vertegenwoordigers van die energiebedrijven.

Als ze dat niet uit zichzelf doen, dan kan Le Maire ze daartoe dwingen. "De overheid zal haar bakkers niet in de steek laten. Energieleveranciers moeten ook hun bijdrage leveren", zei de minister.

De minister zei dat de ongeveer 33.000 bakkerijen in Frankrijk binnenkort een brief van de overheid zullen ontvangen met daarin details over hulp die ze kunnen krijgen. Premier Élisabeth Borne zei eerder op de dag dat bakkerijen mogelijk meer tijd krijgen om hun belastingen en energierekeningen te betalen.