Inflatie in Duitsland daalt na energiemaatregelen

De prijzen in Duitsland zijn in de maand december weer iets minder hard gestegen. De inflatie bedroeg in december 8,6 procent, het laagste percentage sinds augustus.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis. In november en oktober was het inflatiepercentage nog veel hoger, respectievelijk 10,0 procent en 10,4 procent.

Over heel 2022 bedroeg de inflatie 7,9 procent, het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging.

Een van de redenen van de afname is het grote pakket aan energiesteun van de Duitse overheid. Zo betaalde de overheid in december het voorschot op de energierekening voor huishoudens. In 2023 gaan voor huishoudens en bedrijven ook maximumprijzen gelden.

De Bundesbank, de Duitse centrale bank, verwacht dat de inflatie in 2023 nog iets afneemt, maar boven de 7 procent blijft.

Aanbevolen artikelen