'Gaan we zoenen?' Zo ga je om met nieuwjaarswensen op kantoor

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De eerste weken van het nieuwe jaar zorgen direct voor kopzorgen op de werkvloer. Wat zeg je? Geef je een hand? Een zoen? Ga je iedereen langs, of alleen de baas? En hoelang mag het eigenlijk? NU.nl zet de ongeschreven regels voor nieuwjaarswensen voor je op een rij.

Volgens etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo zijn er grofweg twee stromingen in de discussie tot wanneer je iemand een gelukkig nieuwjaar kan wensen. "De eerste groep denkt dat je tot 6 januari de tijd hebt, oftewel Driekoningen. Anderen vinden dat het kan tot de nieuwjaarsborrels achter de rug zijn, in de loop van januari."

Als je al weet tot wanneer het mag, wat zeg je dan? Simpelweg "beste wensen" is vaak de makkelijkste oplossing. "Dat is neutraal", zegt Van Leggelo.

Wanneer je dat allemaal hebt vastgesteld, is de volgende vraag: wie wel en wie niet? "Je moet hierin slim zijn: de baas wens je de beste wensen. Bij een grote groep mensen kun je ervoor kiezen om bij een vergadering iedereen tegelijk te doen, in plaats van stuk voor stuk. Bij een klein team mag je juist niemand overslaan. Je moet wel professioneel blijven", vertelt de etiquette-expert.

Moet je sowieso zelf op je collega's afstappen, of juist wachten? "Bij twijfel is de vuistregel: de hoogste in functie neemt het initiatief, de laagste niet. Je wacht dus tot de leidinggevende jouw kant opkomt. Als je daarop inhaakt, zit je nooit verkeerd", zegt Van Leggelo.