Geen slachtoffers en weinig nieuwkomers op dynamische energiemarkt

Energie was in 2022 het gesprek van de dag, maar in de markt van de aanbieders van elektriciteit en gas is die onrust niet terug te zien. Uit een overzicht van toezichthouder ACM blijkt dat één partij er afgelopen jaar mee ophield en nog geen handvol nieuwe aanbieders zich meldde.

"De paar nieuwe aanbieders, zijn vooral partijen die dynamische contracten aanbieden", zegt een woordvoerder van de ACM. Dat zijn contracten waarbij je geen vaste maand- of jaarprijzen voor energie hebt.

Bij de dynamische contracten krijg je in het geval van stroom een uurprijs en voor gas een dagprijs voorgeschoteld. "Iedere dag worden dan de prijzen voor de volgende dag bekendgemaakt. Als de zon veel heeft geschenen en er dus veel zonne-energie is, is de prijs lager", legt de ACM-woordvoerder uit.

Via een app kun je dat zien. "En daar kun je dan je verbruik op afstemmen, bijvoorbeeld met het laden van de auto."

Maar één aanbieder van gas en elektriciteit hield het dit jaar voor gezien. "Vorig jaar kwam een aantal aanbieders in de problemen door de sterk gestegen prijzen", brengt de woordvoerder in herinnering. De ene partij die dit jaar stopte, was een hele kleine en die ging niet failliet maar beëindigde de activiteiten bij gebrek aan klanten.

In oktober zijn de eisen aan energieleveranciers aangescherpt, mede door de bankroeten van 2021. "Het probleem van de vaste contracten speelt nu niet, want die worden niet of nauwelijks aangeboden."

De aanbieders hebben beter leren omgaan met de beweeglijke markt. "Nu moeten de partijen voordat ze contracten afsluiten, de energie hebben ingekocht en genoeg kapitaal hebben om bij te kopen als dat nodig is", licht de woordvoerder toe. "Dat speculeren gebeurt niet meer."

