Jumbo-onderzoek naar handel en wandel Van Eerd vindt niets ontoelaatbaars

Supermarktconcern Jumbo heeft zelf ook onderzoek laten doen naar de witwaspraktijken waar topman en mede-eigenaar Frits van Eerd door het OM van wordt verdacht. Uit dat onderzoek zijn geen strafbare feiten of onregelmatigheden naar voren gekomen.

"Hoewel het onderzoek van het OM zich niet op Jumbo richt, heeft de raad van commissarissen in het najaar van 2022 opdracht gegeven een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar onze sponsoractiviteiten in de motorsport en een deel van de autosport", zei het concern uit Veghel dinsdag tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

"Dit onderzoek is inmiddels afgerond en hieruit zijn binnen Jumbo geen strafbare feiten of onregelmatigheden naar voren gekomen." Topman Van Eerd heeft het afgelopen jaar een stap terug gedaan in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek naar de praktijken.