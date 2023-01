Topman Primark wil nog altijd geen webwinkel ondanks verlies door lockdowns

Kledingketen Primark ziet nog steeds niets in het optuigen van een webwinkel. Dat zegt topman George Weston in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times . Het bedrijf is een van de weinige kledingverkopers zonder online winkel en liep daardoor tijdens de lockdowns veel omzet mis.

Toch is het bedrijf niet van plan om zijn producten online aan te bieden. Volgens Weston, topman van moederbedrijf AB Foods, is Primark vooral geschikt voor fysieke winkels. Hij denkt dat het voor zijn bedrijf zeer moeilijk is om online winst te maken.

Tijdens de coronaperiode moesten winkels voor langere tijd op slot. Dat gold ook voor de vele honderden winkels van Primark in onder meer Nederland en Engeland. Tijdens de lockdown was webwinkelen populairder dan ooit.

Terwijl concurrenten hun omzet enigszins op peil hielden met online verkopen, kwam er bij de Britse discounter amper geld binnen. Wel liepen de uitgaven bij het bedrijf door, zo'n 100 miljoen pond (113 miljoen euro) per week.

Primark proefde even aan click-and-collect in een aantal winkels in thuisland Engeland. Ook overwoog het bedrijf om producten aan te bieden via platforms als ASOS en Zalando, maar heeft dat uiteindelijk toch niet gedaan.

Volgens Weston groeit het marktaandeel van Primark inmiddels alweer in een aantal landen. En daarom heeft het bedrijf volgens hem geen webwinkel nodig.

