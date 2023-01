Tesla leverde recordaantal auto’s af in laatste kwartaal 2022

Tesla heeft afgelopen kwartaal 405.278 auto's afgeleverd bij klanten. Nooit eerder wist het bedrijf van miljardair Elon Musk zo veel voertuigen in drie maanden tijd af te leveren. Toch bleven de leveringen achter bij de productie, doordat het bedrijf met logistieke problemen te maken heeft.

Het is vrij uitzonderlijk dat Tesla fors minder auto's levert dan het produceert. Volgens kenners komt dit niet alleen door belemmeringen in de logistiek, maar ook door een dalende vraag in China, de belangrijkste markt voor Tesla.

In Nederland heeft het bedrijf afgelopen jaar 4.855 auto's verkocht. Ruim de helft daarvan (2.728) is verkocht in december. Vooral de Model Y was het voorbije jaar populair in ons land.