Spotgoedkope lira en Russische sancties leveren Turkije exportrecord op

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Turkije heeft vorig jaar voor een recordbedrag aan goederen en diensten geëxporteerd. In totaal werd er voor 254 miljard dollar (238 miljard euro) naar het buitenland vervoerd, zei president Recep Tayyip Erdogan maandag in een televisietoespraak.

De export werd aangejaagd door de spotgoedkope Turkse lira en de verstevigde economische band met Rusland. Turkije doet niet mee met de westerse sancties tegen Rusland en is juist meer met de Russen gaan handelen. In december werd voor 1,3 miljard dollar aan Turkse spullen naar Rusland geëxporteerd, het dubbele van 2021.

Verder zijn Turkse spullen de afgelopen jaren flink goedkoper geworden voor het buitenland. Dat is het gevolg het bijzondere rentebeleid van Erdogan. Waar het overgrote deel van de wereld inflatie bestrijdt met hogere rentestanden om de economie te vertragen, blijven de Turken juist olie op het economische vuur gooien door de rente te verlagen. Hierdoor daalt de Turkse lira, de nationale munt, in waarde.

Dat het kopen van buitenlandse producten duurder wordt, is ook terug te zien in de inflatie: de prijsstijgingen in Turkije liggen al sinds augustus boven de 80 procent. Die torenhoge inflatie leidt vooralsnog niet tot een ander rentebeleid.