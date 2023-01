Aantal hypotheekaanvragen voor derde maand op rij flink gedaald

In december waren er 27.308 aanvragen voor een hypotheek. Dat is 40 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit gegevens van dataverzamelaar HDN. Het is de derde maand op rij dat het aantal aanvragen tientallen procenten lager is dan een jaar eerder.

De daling heeft voor een deel te maken met de gestegen hypotheekrente. Banken en andere hypotheekverstrekkers hebben afgelopen jaar hun tarieven flink verhoogd. Door de hoge rente is het lastiger voor starters om genoeg financiering te krijgen.

Ook is het minder aantrekkelijk om je hypotheek over te sluiten. Uit de cijfers van HDN blijkt dan ook dat veel huizenbezitters hun hypotheek hebben 'meegenomen', terwijl in het najaar van 2021 maar weinigen dat deden.

Eerder bleek uit cijfers van statistiekbureau CBS ook al dat in de afgelopen maanden minder huizen zijn verkocht.

