'Cryptokoning' van FTX voor de rechter: dit moet je weten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het kan snel gaan. Begin vorig jaar werd FTX-oprichter Sam Bankman-Fried nog gezien als 'cryptokoning' en een paar maanden later ging z'n cryptobeurs failliet en werd hij gearresteerd. Bankman-Fried verschijnt dinsdag voor het eerst voor de rechter. Vier vragen over de zaak tegen de gevallen 'cryptokoning'.

Dat is dus Sam Bankman-Fried, of SBF zoals z'n fans hem noemen. Hij is de oprichter van cryptobeurs FTX en dochterbedrijf Alameda Research.