Brussel wil stroom uit hernieuwbare bronnen goedkoper maken

De Europese Commissie wil de stroommarkt in Europa hervormen om elektriciteit uit hernieuwbare bronnen goedkoper te maken. Dat schrijft Financial Times maandag op basis van een ingezien ontwerpplan. Stroom is al maanden veel duurder dan normaal vanwege de hoge gasprijs.