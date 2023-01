2023 wordt volgens IMF economisch zwaarder jaar dan 2022

Dit jaar krijgt waarschijnlijk een op de drie landen te maken met een recessie. Dat komt doordat de drie grote blokken - de VS, de EU en China - met economische tegenwind te maken krijgen. Dit jaar wordt daarom zwaarder dan 2022. Dat zei Kristalina Georgieva, topvrouw van het IMF, tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS.

De VS en de EU worstelen met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Centrale banken verhogen daarom hun rentes, om zo de uitgaven van consumenten en investeringen van bedrijven af te remmen. Dit moet de inflatie beteugelen, maar het remt ook de economische groei af.

China kent momenteel een sterke opleving van het coronavirus. Het aantal besmettingen loopt daar zeer snel op, wat de economie van het land in de weg zit. Het IMF verwacht dat China in 2023 voor het eerst in veertig jaar economisch minder hard groeit dan het wereldwijde gemiddelde.

Doordat de grote blokken allemaal met problemen te maken hebben, gaat de rest van de wereld dat ook merken, denkt de IMF-topvrouw. Ze noemde tegenover CBS geen cijfers over de economische verwachtingen. Waarschijnlijk komt het IMF daar later deze maand mee.

Vorige maand was de organisatie al somber over de Nederlandse economie, die naar verwachting in 2023 amper nog groeit. Dit komt onder meer door de aanhoudende inflatie. En hoewel Nederland voldoende energiereserves heeft om het land draaiende te houden, zou het zomaar kunnen dat tekorten elders in de EU de energiecrisis in ons land verergeren.